Соперники на открытом чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике были сильные – победитель соревнований

БАКУ /Trend/ - Соперники на открытом чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике были сильные.

Об этом сказал в четверг Trend азербайджанский спортсмен Магомед Рустамзаде, завоевавший "золото" в многоборье на 29-м открытом чемпионате Баку по мужской спортивной гимнастике среди спортсменов в возрастной категории "юниоры" (категория В - 2009-2010 годов рождения).

"Выступлением на чемпионате Баку я доволен, хотя на одном снаряде было падение. Буду больше тренироваться, чтобы в следующий раз таких ошибок не допускать. После своего выступления было интересно посмотреть, как взрослые гимнасты выполняют свои программы", - сказал спортсмен, представляющий Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая проходят соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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