Обстрел Арменией мирного азербайджанского населения является военным преступлением - депутат

9 августа 2017 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Обстрел Арменией мирного населения азербайджанских сел с территорий, расположенных на границе с Азербайджаном, преследует ряд целей, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы, комментируя ранение 13-летнего жителя села Гаралар Товузского района Рамиля Юсибова в результате обстрела этого села армянскими вооруженными силами 7 августа.

Депутат отметил, что тем самым Армения пытается вселить страх в мирных жителей, которые проживают в приграничной зоне. «Армения хочет также вовлечь в это входящие в ОДКБ страны, в первую очередь, Россию, отвлекая внимание от ситуации в оккупированном Нагорно-карабахском регионе и прилегающих районах Азербайджана», - сказал Гасымлы.

Депутат подчеркнул, что это деяние Армении демонстрирует, что главной мишенью она выбрала гражданское население. «Это показывает сущность армянских властей. Обстрел мирного населения - военное преступление. И ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на армянские власти», - подчеркнул Гасымлы.

Отметим, что седьмого августа около 20:00 армянские воинские части, подвергнув обстрелу из крупнокалиберных орудий с оккупированных азербайджанских территорий приграничное с Арменией село Гаралар Товузского района, совершили очередную провокацию с целью намеренного уничтожения мирного населения.

В результате житель села Гаралар Юсибов Рамиль Сабир оглу (2004 года рождения), возвращаясь с покоса, получил осколочные ранения и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

В Товузской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 116.0.10 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов с нападением на гражданское население или на отдельных гражданских лиц, не участвующих в боях), 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц) УК Азербайджана по факту осколочных ранений жителя села Гаралар Товузского района Юсибова Рамиля Сабир оглу (2004 года рождения), ведется следствие.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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