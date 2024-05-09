По просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе - Песков

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились в ходе встречи о выводе российских военных и пограничников из некоторых областей Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

"Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны российские военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет", - сказал Песков.

Он добавил, что при этом по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе и продолжат выполнять свои функции.

Отметим, что 8 мая Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!