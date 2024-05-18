Объем торговли Ирана с соседями превышает 90 миллиардов долларов

БАКУ /Trend/ - Объем торговли между Ираном и его соседями превысил 90 миллиардов долларов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, передает Trend.

"Иран поддерживает прочные связи со всеми своими северными, западными, восточными и южными соседями. Эта политика соседства способствовала значительным шагам в развитии экономики, науки, технологий, а также научного, культурного, туристического и академического сотрудничества", - заявил Абдоллахиян.

Министр подчеркнул, что Иран обладает высоким потенциалом в области горнодобывающей промышленности и тесно сотрудничает с соседними странами.