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В Азербайджане не ожидается поступления в вуз по аттестату - Малейка Аббасзаде

Общество Материалы 18 мая 2024 10:57 (UTC +04:00)
В Азербайджане не ожидается поступления в вуз по аттестату - Малейка Аббасзаде

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не ожидается поступления в вуз по аттестату.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде в рамках этапа проверки способностей конкурса "Yüksəliş".

По ее словам, вероятно, наступит время, когда модель экзамена может измениться.

"Как известно, есть те, кто получает аттестат даже с 0 баллами. Но с этим баллом невозможно поступить в университет", - добавила она.

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