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Парламент Хорватии утвердил новое правительство страны

В мире Материалы 18 мая 2024 02:17 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Хорватский сабор (однопалатный парламент) утвердил новый состав правительства, 16-го по счету с момента провозглашения независимости страны в 1991 году, передает Trend.

За утверждение кабинета проголосовали 79 парламентариев, 61 депутат был против, 1 воздержался.

Правительство сформировано по результатам парламентских выборов, прошедших 17 апреля, и состоит из представителей партии "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и ультраправого "Движения за отечество". К ним также присоединились несколько независимых парламентариев и депутаты от национальных меньшинств. "Движение за отечество" потребовало, чтобы Независимая демократическая сербская партия, ранее сотрудничавшая с ХДС, не входила в правящее большинство.

Основными приоритетами нового кабинета стали улучшение экономической ситуации, модернизация транспортной инфраструктуры и повышение демографических показателей.

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