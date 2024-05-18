ЕБРР прогнозирует экономический рост Узбекистана на 6,5% в 2024 году

БАКУ /Trend/ - В 2024 году экономический рост в странах Центральной Азии снизится до 5,4%, но в 2025 году прогнозируется увеличение до 5,9%. Такой прогноз содержится в докладе «Региональные экономические перспективы», опубликованном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), передает Trend.

В докладе отмечается, что объемы посреднической торговли с Россией, которые в 2023 году существенно способствовали росту экономик Центральной Азии, сейчас достигли своего пика.

«Сильные наводнения и экстремально холодная погода, затронувшие Казахстан и Монголию соответственно, негативно повлияют на их рост в краткосрочной перспективе, однако перспективы региона на 2024 и 2025 годы остаются весьма позитивными», — заявляют аналитики ЕБРР.

За последние два года в регионе значительно увеличились государственные и частные инвестиции в транспорт, логистику и экспортно-ориентированные производственные мощности.

«Рост заработной платы и реальных доходов, вместе с резким увеличением числа приезжих и развитием туристического сектора, способствовали потребительскому буму, поддерживаемому технологическими достижениями в потребительском кредитовании», — говорится в докладе.

Продолжался рост внутрирегиональной торговли, инвестиций и туризма, чему способствовало укрепившееся региональное сотрудничество в решении общих проблем, таких как дефицит водных и энергетических ресурсов, а также узкие места в транспорте и управлении границами.

Инфляция снизилась до однозначных значений во всех странах, что позволило центральным банкам Центральной Азии смягчить денежно-кредитную политику и сосредоточиться на экономическом росте, отмечает ЕБРР.

ЕБРР ожидает, что среди приоритетных задач государственной политики региона в 2024-2025 годах будет необходимость срочного улучшения инфраструктуры и управления, проведения тарифных реформ и достижения соглашений об использовании общих ресурсов, таких как транспорт, вода и энергия.

В Узбекистане в 2023 году рост реального ВВП составил 6%, благодаря кредитной экспансии, увеличению денежных переводов и числа приезжих. Основными драйверами роста стали сфера услуг, строительство и общая промышленность. Экспортные доходы значительно выросли за счет увеличения экспорта золота, доходов от туризма и роста поставок продовольствия и промышленных товаров.

ЕБРР прогнозирует, что проводимые в Узбекистане тарифные реформы помогут сократить энергетические субсидии, снизив государственные расходы примерно на 1,5% ВВП. Экономика страны, по прогнозам, вырастет на 6,5% в 2024 году и на 6% в 2025 году, при этом основными факторами роста будут инвестиции в основной капитал и чистый экспорт.

Приватизация и рыночные реформы могут улучшить перспективы за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, однако экономический рост может сдерживаться дефицитом энергетических и водных ресурсов, предупреждают в ЕБРР.

Напомним, что в мае 2023 года ЕБРР также прогнозировал, что экономика Узбекистана вырастет на 6,5% в 2023 и 2024 годах, благодаря притоку иностранных инвестиций, компаний и частных лиц, а также успешной приватизации и реформам делового климата.