Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах

БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет вносить поправок к закону об иноагентах в том виде, в котором его принял парламент, при наложении вето, передает Trend.

14 мая парламент Грузии утвердил в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что вызвало резкие заявления со стороны ЕС о возможной приостановке интеграции страны в Евросоюз.

Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето на этот закон. Президент имеет срок до 28 мая для принятия решения. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент может поддержать вето, если президент представит приемлемые замечания. Парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе сообщил, что Зурабишвили учтет рекомендации Венецианской комиссии в своих замечаниях к вето.