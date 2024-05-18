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КНДР испытала тактическую баллистическую ракету с новой системой наведения

В мире Материалы 18 мая 2024 07:36 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - КНДР провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты с новой системой наведения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, передает Trend.

"Главное управление ракетостроения КНДР 17 мая провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты с применением новой навигационной системы автономного управления. Испытание подтвердило точность и надежность этой системы. Запуск был частью регулярной деятельности Главного управления ракетостроения КНДР и подведомственных оборонных НИИ, направленной на активное развитие технологий для вооружений," — говорится в сообщении.

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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