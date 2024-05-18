Годовая инфляция в Казахстане продолжает снижение

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана (НБК) сообщил, что годовая инфляция в апреле замедлилась в большинстве регионов страны, передает Trend.

В апреле годовая инфляция снизилась до 8,7% с 9,1% в марте. В 15 регионах наблюдалось замедление инфляции, в четырех она ускорилась, и в одном регионе осталась неизменной.

Наибольшие уровни годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской и Мангистауской областях.

"Рост цен на продовольственные товары в апреле замедлился до 6,3% в годовом выражении (в марте было 6,9%). Максимальный рост цен на продукты зафиксирован в Улытауской области (9,9%), а минимальный — в Актюбинской области (4,4%). Темп роста цен на непродовольственные товары снизился до 7,6% в годовом выражении (в марте было 8,2%). Максимальный уровень зафиксирован в Мангистауской области (13,5%), минимальный — в Алматинской области (5,2%)", — сообщили в НБК.

Кроме того, в апреле цены на платные услуги ускорились до 13,5% в годовом выражении (в марте было 13,2%). Значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Актюбинской области (17,5%), а значительно ниже — в Улытауской области (8,3%).

"Месячная инфляция в апреле составила 0,6%, что соответствует историческому среднему значению (0,6% в апреле 2017-2021 годов)", — уточнили в Нацбанке.