Великобритания отказалась от расследования в отношении Microsoft

БАКУ /Trend/ - Британское Управление по защите конкуренции и рынков (CMA) завершило проверку партнерства американской корпорации Microsoft с французским стартапом в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Mistral и не нашло причин для начала официального расследования, передает Trend.

В сообщении регулятора указано, что анализ партнерства не выявил существенного снижения уровня конкуренции на британском рынке.

Между тем, Европейская комиссия (ЕК) потребовала от Microsoft до 27 мая предоставить информацию о рисках, связанных с использованием генеративного ИИ в поисковой системе Bing.

В четверг ЕК также объявила о начале официального расследования в отношении Facebook и Instagram, касающегося, в частности, использования алгоритмов, которые могут стимулировать у детей поведение с признаками зависимости.