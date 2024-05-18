Словакия готова поддержать действия Азербайджана в связи с COP29 (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Словакия на государственном уровне и на уровне компаний готова оказать содействие Азербайджану в подготовке и успешном проведении COP29, сказал эксклюзивно Trend представитель известной словацкой консалтинговой компании "Aspiro" Мирослав Кучера.

"Наша компания специализируется на подготовке инвестиционных планов, финансовых составляющих по проектам в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также по водородным проектам и проектам хранения энергии. Всё это сейчас актуально для Азербайджана, он усиленно фокусируется на "зеленой" энергии, что тем более важно для страны, принимающей COP29", - отметил Кучера.

По его мнению, проведение COP29 в Баку даст хорошую возможность известному в мире своими нефтегазовыми ресурсами Азербайджану показать себя и как стране с потенциалом и планами производства "зеленой" энергии и ее экспорта в Европу.

"В Баку на COP29 будет обсуждено климатическое финансирование. Эта тема близка нашей компании, т.к. мы много работаем с "зелеными" проектами в странах СНГ и в Европе. Мы открыты для консультаций по этой особой проблематике с азербайджанскими структурами", - сообщил Кучера.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата – это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.