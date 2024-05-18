Стали известны темпы роста инфляции в Еврозоне

БАКУ /Trend/ - Потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 2,4% в годовом исчислении, согласно окончательным данным, представленным статистическим управлением Европейского союза, передает Trend.

Этот показатель остался неизменным по сравнению с мартом, когда инфляция также составила 2,4%, что является минимальным уровнем с ноября прошлого года.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия в апреле увеличились на 2,8% по сравнению с 2,6% в марте. Рост цен на промышленную продукцию замедлился до 0,9% с 1,1% месяцем ранее, а на услуги — до 3,7% с 4%. Цены на энергоносители снизились на 0,6% после падения на 1,8% в марте.

Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (CPI Core) замедлился до 2,7% с 2,9% в марте, что является минимальным уровнем с февраля 2022 года, как и ожидалось.

Потребительские цены в еврозоне в апреле выросли на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, после роста на 0,8% в марте.