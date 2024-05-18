Франция хочет "алжирского мира" в Новой Каледонии - адвокат

БАКУ /Trend/ - Ввод силовых структур в Новую Каледонию - это "алжирское миротворчество"

Как сообщает в субботу Trend, об этом в интервью "Francetvinfo" заявил известный юрист, адвокат Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) Франсуа Ру.

Адвокат, который раскритиковал ввод войск в Новую Каледонию, заявил, что был шокирован плохим управлением кризисом.

"Для решения вопроса каждая сторона должна назначить посредников. Ввод силовых структур на территорию - это "алжирское миротворчество".

Благодаря Каледонии и другим Заморским территориям Франция стала второй морской державой в мире. Каледония - колониальная территория. Но каким образом возможна деколонизация? Только через ООН и международное право. Необходимо выйти за рамки Франции", - добавил Франсуа Ру.

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