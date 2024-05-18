Казахстан и Латвия подписали Меморандум о развитии Среднего коридора

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Латвия подписали Меморандум о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в субботу Trend со ссылкой на министерство транспорта Казахстана, подписание документа состоялось в ходе встречи министра транспорта Марата Карабаева со своим латвийским коллегой Каспарсом Бришкенсом.

В ходе встречи Карабаев отметил, что две страны активно развивают транзитно-транспортное сотрудничество.

"Одним из значимых аспектов сотрудничества отмечается функционирующая на постоянной основе совместная рабочая группа по транспорту. Данная группа охватывает широкий спектр вопросов в области железнодорожного, автомобильного, воздушного транспорта, транзита и логистики", - сказал он.

По словам министра, сегодня Транскаспийский международный транспортный маршрут приобрел особую роль в качестве альтернативы другим маршрутам. Об этом свидетельствует двукратный рост объемов перевозок грузов по итогам 2023 года.

"С целью наращивания потенциала ТМТМ, а также устранения "узких" мест на маршруте проводится работа по улучшению инфраструктуры и терминальных мощностей, расширению портовых мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и создания благоприятных условий для перевозчиков, которые позволят к 2025 году увеличить пропускную способность ТМТМ до 10 миллионов тонн в год", - добавил Карабаев.

Отметим, что на сегодняшний день Латвия вместе с Австрией, Германией, Литвой, Эстонией и Венгрией выразили заинтересованность во вступлении в ТМТМ.

Напомним, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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