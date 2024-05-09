Ласковый май Брендона Стоуна и Джейхуна Бакинского - концерт с романтическим шармом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт популярного певца и композитора Брендона Стоуна, сообщает Trend Life.

Брендон Стоун - частый гость в Баку, который выступал здесь с концертами, участвовал в Международном музыкальном фестивале "ЖАРА". Съемки нескольких видеоклипов певца проходили в Азербайджане, среди них проекты на песни "Строптивая", "Радиостанции", "Девочка-смартфон", "На стиле и опасна" и другие. Он известен как автор хитов "Она", "Родители", "Они любили", "Шуша возвращается домой", "Живи, родной Азербайджан".

В этот раз Брендон Стоун представил вниманию бакинских поклонников новую концертную программу под названием "За любовь!". На вечере прозвучали хиты и новые песни музыканта, а также любимые слушателями композиции, которые давно стали хитами. Специальным гостем вечера стал Принц азербайджанского шансона Джейхун Бакинский, который вместе с певцом представил новую композицию про Баку, на который будет снят клип.

Высокое мастерство, эмоциональная глубина и искренность исполнения, великолепный голос широкого диапазона и романтический шарм помогли Брендону Стоуну завоевать популярность во многих странах Европы, Америке и на территории СНГ.

Брендон Стоун поет на русском, английском, немецком, испанском, французском, иврите, грузинском и еще более чем на 20-ти языках. Он относится к числу тех немногих исполнителей, которые своим ярким талантом и завораживающим голосом сохраняют и обогащают лучшие традиции популярной музыки, привнося в них свою индивидуальность, что на протяжении вечера отмечалось бурными овациями публики.

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