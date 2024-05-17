Завершились международные учения "Anatolian Phoenix-2024" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Конья Турецкой Республики завершились международные поисково–спасательные учения "Anatolian Phoenix-2024".

Об этом Trend сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.

Выступившие на церемонии закрытия представили анализ действий, выполненных в ходе международных учений.

В завершение мероприятия составы участников преподнесли друг другу подарки, было сделано фото на память.

Отметим, что в ходе учений наши военные летчики на штурмовиках "Су-25" ML во взаимодействии выполнили задачи по обнаружению наземных целей условного противника, нанесению по ним авиационных ударов и обеспечению ближней воздушной поддержки наступающим группам.

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