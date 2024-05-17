Роберт Фицо вновь был прооперирован

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сегодня вновь был прооперирован, но его состояние остается тяжелым.

Об этом сказал заместитель премьер-министра и министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Калиняк отметил, что потребуется еще несколько дней, чтобы можно было говорить о динамике состояния здоровья премьер-министра.

Напомним, что 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в него, нанеся тяжелые ранения. Преступник был задержан.

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