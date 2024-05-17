"Посвящение мастерам" в Баку – дуэт музыкантов из России и Японии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт "Посвящение мастерам", сообщает Trend Life.

В исполнении солистов - лауреатов международных конкурсов Анастасии Ведяковой (скрипка, Россия) и Кадзуки Нишимо (фортепиано, Япония) прозвучали произведения Иоганна Себастьяна Баха, Ивана Хандошкина, Михаила Глинки, Фридерика Шопена, Пабло де Сарасате, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Гара Гараева, Сергея Слонимского и других известных композиторов.

Прекрасный тандем двух талантов очаровал публику. Музыка, которую исполнили Анастасия Ведякова и Кадзуки Нишимо, согревала сердца гостей концерта.

Все музыкальные номера были встречены бурными аплодисментами публики.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!