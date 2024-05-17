ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ремонтирует локомотивный парк

БАКУ /Trend/ - Согласно договору, подписанному между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и предприятием "Камкор Локомотив", один из маневровых тепловозов, отправленных на капитальный ремонт, был доставлен в Баку.

Об этом в пятницу Trend сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что локомотив TEM2U впервые за последние 22 года прошел заводской ремонт и будет задействован в соответствующей сортировке грузов в сортировочном парке Баладжары.

"В соответствии с условиями договора, до настоящего времени с этой целью в Казахстан было отправлено 6 локомотивов, и продолжаются подготовительные работы к отправке еще 5 локомотивов. Согласно нормам, капитальный ремонт маневровых тепловозов первого уровня должен производиться каждые 7,5 лет, а капитальный ремонт второго уровня - каждые 15 лет. Учитывая, что локомотивы эксплуатируются длительное время, несвоевременный ремонт приводит к выходу локомотивов из строя, возникновению неисправностей, устранить которые невозможно. 11 маневровых тепловозов, которые будут отправлены в Казахстан в течение 2024 года, и 4 двухсекционных локомотива, которые будут отправлены в Латвию, как планируется, будут переданы ЗАО в текущем году. В настоящее время в локомотивном парке АЖД имеется 84 маневровых локомотива",- говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

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