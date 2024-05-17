Национальный конкурс мастеров «Я МАСТЕР!» от Holcim приглашает лучших профессионалов страны

БАКУ /Trend/ - Холсим с гордостью анонсирует запуск национального конкурса мастеров "Я МАСТЕР!" в Азербайджане, призванный выявить самого лучшего мастера страны 2024 года в области штукатурки и кладки. Этот захватывающий конкурс призван поддержать повышение квалификации и осведомленности местных мастеров о передовых цементных материалах и инновационных смесях и

Основным партнером конкурса выступает Центр профессионально-технического образования при Агентстве по Развитию Свободных Экономических Зон.

Мастера со всех уголков страны могут принять участие в конкурсе, предварительно заполнив онлайн-заявку через QR-код и отправив короткое видео о себе на номер +99451 250 80 65 (WhatsApp). После подтверждающего звонка от организаторов регистрация будет завершена.

Конкурс состоит из двух этапов: отборочного тура, который пройдет в 11 14 регионах страны, и финального этапа в Баку, где лучшие 28 финалистов сразятся за звание лучшего мастера года.

Задания на каждом этапе требуют скорости, профессионализма, точности и аккуратности. Работа состоит из постройки возведение стен из кирпича с последующей штукатуркой. Для выполнения технического задания будут использованы цементы и сухие смеси Холсим.

Все участники будут щедро вознаграждены ценными призами, а победитель конкурса получит автомобиль. Кроме того, мастера и посетители конкурса будут ознакомлены с использованными строительными материалами во время конкурса, включая мешковой цемент Холсим и новую линейку сухих смесей Тектор.

Холсим приглашает всех желающих принять участие в этом захватывающем соревновании, ведь настоящий мастер - это вы!

Для получения дополнительной информации посетите наш вебсайт www.holcim.az или свяжитесь с организаторами по номеру *1010.