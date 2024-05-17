Вице-президент SOCAR о "зеленом" портфеле компании и борьбе с выбросами

БАКУ /Trend/ — SOCAR наметила переход от статуса нефтегазовой компании к энергетической компании к 2035 году, что предполагает участие в проектах по возобновляемым источникам энергии, в процессе декарбонизации, то есть речь идет о наличии портфеля низкоуглеродных проектов.

Об этом в ходе конференции «Усиление амбиций, реализация действий: COP29 Устойчивый бизнес-форум» сказал вице-президент SOCAR Афган Исаев, сообщает Trend.

Он напомнил, что в 2023 году наблюдательный совет SOCAR принял по компании план декарбонизации, а в конце 2023 года в рамках COP28 госкомпания приняла ряд международных обязательств — полное прекращение факельного сжигания газа к 2030 году, выход на Net Zero по эмиссии метана к 2050 году (промежуточные итоги будет подведены в 2030 году), продолжение снижения выбросов диоксида угдерода.

«Мы реализуем все взятые обязательства в сотрудничестве с иностранными партнерами», — отметил Исаев.

Он упомянул намеченные проекты по ВИЭ в сотрудничестве с Masdar, ACWA Power, bp.

Также в портфеле SOCAR, по словам Исаева, появятся водородные проекты.

«SOCAR тесное взаимодействует с международными финансовыми институтами. В частности, госкомпании может потребоваться финансовая поддержка по проекту очистки почвы и воды», — отметил он.

Данный проект может стартовать в октябре 2024 года и продлиться до конца 2025 года.

«На балансе SOCAR 1300 гектаров загрязненных земель, наследие еще со времен СССР. До конца сентября 2024 года мы проведем диагностику, как с помощью добавок можно очистить почву. С октября 2024 года может стартовать проект по очистке почв и воды. Будут определены специальные добавки в почву, технологии ее очистки. Работа может продлиться до конца 2025 года и, возможно, потребует финансовой помощи от правительства и МФИ», — отметил вице-президент SOCAR.

В планах компании — обновление системы экологического менеджмента с применением новых технологий и искусственного интеллекта.

«Внедрение искусственного интеллекта начнется с 2025 года», — отметил Исаев.