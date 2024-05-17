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Подозреваемый в покушении на Роберта Фицо предстанет перед судом

Европа Материалы 17 мая 2024 20:28 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предстанет перед судом 18 мая.

Об этом сообщил пресс-секретарь судебного органа страны, передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что прокуратура подала ходатайство об аресте подозреваемого в покушении.

Напомним, что 15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение. 71-летний писатель Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в него, нанеся тяжелые ранения. Преступник был задержан.

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