В Баку расцвела японская сакура с российской палитрой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Творческая встреча-концерт лауреатов международных конкурсов, выпускников Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского Анастасии Ведяковой (скрипка, Россия) и Кадзуки Нисимона (фортепиано, Япония), организованная Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку при поддержке НКО "Палитра Вселенной" привнесла в май особые краски, сообщает Trend Life.

Ведущая и куратор мероприятия - доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина. C приветственным словом выступил заместитель руководителя Русского дома в Баку Дмитрий Егоров.

Дуэт исполнителей впервые приехал в Азербайджан, представив особую программу. В исполнении музыкантов прозвучали как популярные произведения музыкальной классики, так и редко исполняемые сочинения. Публике были представлены две азербайджанские премьеры (И.Е.Хандошкин - Вариации для скрипки соло, Ф.Ондржичек - Фантазия на темы из оперы М.И.Глинки "Жизнь за царя" для скрипки и фортепиано), а также одна мировая премьера - Н.Т.Манасевич "Мазурка для скрипки и фортепиано". Ещё одним подарком, подготовленным исполнителями специально для бакинской публики, стало исполнение "Вальса" из балета "Семь красавиц" Гара Гараева. Также в концертной программе прозвучали произведения П.И.Чайковского, Р.М.Глиэра, М.И.Глинки, М.А.Балакирева, С.М.Слонимского, Н.А.Римского-Корсакова - Ф. Крейслера, С.С.Прокофьева, и японская народная песня "Сакура".

Вечер продолжился общением с музыкантами, в ходе которого у зрителей в зале была возможность задать исполнителям интересующие их вопросы. Музыканты рассказали о своей творческой и общественной деятельности, о разных этапах творческого пути, а также поделились планами на будущее. Встреча-концерт завершилась бурными овациями зрителей.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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