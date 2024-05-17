В Петербурге в районе одного из вузов произошел взрыв

БАКУ /Trend/ - Взрыв произошел на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге, пострадали семеро военнослужащих, сообщили в пресс-службе Ленинградского военного округа, передает Trend.

"17 мая 2024 года около 20:00 мск на хозяйственной территории Военной академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге, при выгрузке мусора в контейнер во время очистки одного из подвальных помещений, произошел взрыв. Пострадали семь военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение Минобороны России для оказания необходимой врачебной помощи. Причиной взрыва стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны", - сообщили в пресс-службе.