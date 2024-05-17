Азербайджан занимает важное место в международных транспортных коридорах - комментарий

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, учитывая его геостратегическое положение, занимает важное место в международных транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад.

Об этом сказал Trend в пятницу эксперт в области транспорта Рауф Агамирзаев.

Он отметил, что в этом контексте в последние годы наблюдается динамика роста грузоперевозок по коридору Север-Юг. "С учетом этого государством реализуется целый ряд проектов. Одним из них является реконструкция терминала "Астара". Увеличение грузопотока сделало эту работу необходимой. Реконструкция, проведенная на этом терминале, была направлена на организацию грузопотока с южного направления в соответствии со спросом. До 2017 года азербайджанская сторона арендовала 35 га земли в иранской Астаре на 25 лет и построила там терминал. Реконструкция терминала "Астара", расположенного в Азербайджане, также создаст дополнительные возможности для приема грузов. Терминал "Астара" позволит осуществлять грузовые операции объемом до 1 миллиона тонн в год, а по завершении работ по проекту ожидается, что эта цифра увеличится до 4 миллионов тонн при сменном режиме работы", - сказал Агамирзаев.

Говоря о ремонтных работах на железной дороге Сумгайыт-Ялама, эксперт отметил, что работы по электрификации планируется завершить к 2028 году.

"Также на российско-азербайджанской границе запланировано строительство станции "Ялама-2" и станции "Самур-2" на российской стороне. Это позволит к 2025 году принимать 15 миллионов тонн грузов. В настоящее время станция "Ялама" способна принимать около 10 пар поездов (около 11 миллионов тонн грузов в год) в одном направлении в течение дня. Эти инфраструктурные проекты приведут к увеличению грузоперевозок по транспортному коридору Север-Юг. Ожидается, что к 2030 году транспортный коридор Север-Юг сможет принимать до 30 миллионов тонн грузов. Азербайджан также ведет работу по диверсификации в разных направлениях. В качестве примера можно привести железную дорогу Горадиз-Агбенд и строительство первоначально автомобильной дороги в иранском направлении через реку Араз, что обеспечит выход транспортного коридора Север-Юг не только в направлении Астары, но и Джульфы", - сказал он.

Отметим, что ЗАО "Азербайджанские железные дороги" с целью обеспечения более высоких темпов осуществления грузоперевозок по международному транспортному коридору Север-Юг успешно завершило реконструкцию грузового склада в Астаринском районе Азербайджана, на этой территории Астаринским таможенным управлением Государственного таможенного комитета организован таможенный контроль.

Услуги мультимодальных перевозок по международному транспортному коридору Север-Юг до сих пор осуществлялись только на терминале АЖД, который работает в иранской Астаре. Соглашение о строительстве этого терминала было подписано в 2017 году, перевалочные работы на терминале осуществляются с 2018 года. Строительные работы на терминале планируется завершить к концу этого года.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию железнодорожной линии Астара-Решт на территории Ирана транзитные грузы, принимаемые через оба астаринских терминала, значительно возрастут.

На терминале "Астара", работающем на территории Ирана с 2018 года, посредством ООО "Астара Терминал" в 2018-2023 годах перевалено более 2,5 млн тонн грузов. За этот период годовой объем переваленных грузов вырос более чем в 3 раза - с 211 789 тонн в 2018 году до 692 402 тонн в 2023 году. Показатели 2023 года на 48 процентов больше, чем в 2022 году. За четыре месяца 2024 года на этом терминале было перевалено 284 688 тонн грузов, что на 14 процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Транзитные грузоперевозки АЖД в январе-апреле 2024 года выросли на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 2 миллионов 517 тысяч тонн. За аналогичный период объем грузоперевозок по коридору Север-Юг увеличился на 29 процентов по сравнению с четырьмя месяцами прошлого года, до 260 тысяч тонн.

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