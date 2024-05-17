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Ровшан Наджаф встретился с генсеком Австрийской футбольной ассоциации

Общество Материалы 17 мая 2024 18:34 (UTC +04:00)
Ровшан Наджаф встретился с генсеком Австрийской футбольной ассоциации
Фото: Ассоциация футбольных федераций Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась встреча президента АФФА Ровшана Наджафа и генерального секретаря Австрийской футбольной ассоциации (ÖFB) Томаса Холлерера.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

На встрече состоялся обмен мнениями о взаимном сотрудничестве между АФФА и ÖFB. В основном обсуждался детский, массовый и женский футбол.

Ровшан Наджаф пожелал успехов сборной Австрии в играх, которые пройдут в рамках ЕВРО-2024. Томас Холлерер поблагодарил президента АФФА за добрые пожелания.

Отметим, что Ровшан Наджаф ранее провел встречу с президентом Датской футбольной ассоциации (DBU) и членом исполкома УЕФА Йеспером Меллером.

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