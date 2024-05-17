Ровшан Наджаф встретился с генсеком Австрийской футбольной ассоциации

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась встреча президента АФФА Ровшана Наджафа и генерального секретаря Австрийской футбольной ассоциации (ÖFB) Томаса Холлерера.
Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
На встрече состоялся обмен мнениями о взаимном сотрудничестве между АФФА и ÖFB. В основном обсуждался детский, массовый и женский футбол.
Ровшан Наджаф пожелал успехов сборной Австрии в играх, которые пройдут в рамках ЕВРО-2024. Томас Холлерер поблагодарил президента АФФА за добрые пожелания.
Отметим, что Ровшан Наджаф ранее провел встречу с президентом Датской футбольной ассоциации (DBU) и членом исполкома УЕФА Йеспером Меллером.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!