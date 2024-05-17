Производство ВИЭ является одним из приоритетных направлений бизнеса в Азербайджане - Самира Мусаева

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отрасли, в отношении которых применяются льготный налоговый режим и механизм поощрения инвестиций, связаны с "зелёными" инициативами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на проходящем в Баку форуме «Усиление амбиций, реализация действий: COP29 Устойчивый бизнес-форум» сказала заместитель руководителя Государственной налоговой службы при минэкономики Самира Мусаева.

"Если мы изучим приоритетный бизнес в Азербайджане сейчас, то увидим, что это производство возобновляемой энергии, применение технологий, повторное использование отходов, опреснение морской воды, государственно-частное партнерство в энергетике, нацеленное на достижение климатических целей", - отметила Мусаева.

Что же касается частного малого бизнеса, то существуют сертификаты на стратегические инвестиционные проекты, предоставляющие ряд налоговых льгот согласно действующему законодательству, добавила она.