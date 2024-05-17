Генпрокурор Азербайджана провел двусторонние встречи в Душанбе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым находится с рабочим визитом в городе Душанбе с целью участия в 5-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества.

На встречах, проведенных 17 мая, генеральный прокурор проинформировал коллег о том, что территориальная целостность Азербайджана была полностью восстановлена, и благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Карабахе быстрыми темпами ведутся восстановительные и строительные работы, сообщили Trend в Генеральной прокуратуре.

На встрече с генеральным прокурором Таджикистана Юсуфом Рахмоном состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области взаимной правовой помощи, об эффективности взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем формате в рамках международных организаций. Были обсуждены вопросы, представляющие интерес для сторон, выражена уверенность в том, что взаимодействие между органами прокуратуры двух стран будет успешно продолжено и в дальнейшем.

На встрече с генеральным прокурором Ирана Мохаммедом Азадом Мовахеди положительно была оценена динамика отношений между прокуратурами двух стран. Кямран Алиев, пригласив иранского коллегу с официальным визитом в Азербайджан, выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.

Кроме того, генеральный прокурор провел встречу с генеральным секретарем ОЭС Хосровом Нозири. Генеральный секретарь отметил на встрече также успешное заседание, проведенное в Баку в сентябре прошлого года. Кямран Алиев в свою очередь подчеркнул, что наша страна придает большое значение связям с ОЭС.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совершенствования работы организации, развития взаимоотношений между государствами-членами организации в правовой плоскости, совместной деятельности по борьбе с преступностью, а также вопросы взаимной международной правовой помощи, дальнейшие перспективы сотрудничества.

Также генеральный прокурор встретился с заместителем генерального прокурора Пакистана Рашдином Навазом Касури. Было выражено удовлетворение всесторонними отношениями сотрудничества между двумя дружественными и братскими государствами, подчеркнута необходимость развития сотрудничества между нашими прокуратурами. На встрече обсуждались вопросы защиты прав и свобод граждан обеих стран, правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.

В рамках визита состоялась встреча генеральных прокуроров Организации тюркских государств, учрежденной 1 ноября 2021 года в Баку. На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ОТГ, в том числе организационные вопросы, связанные с 3-м заседанием Совета, которое состоится в Кыргызстане в июле текущего года.

Визит делегации в Таджикистан завершился .

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