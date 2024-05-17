Незабываемые хиты 70-х, 80-х и 90-х годов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялось фееричное шоу. артиста театра имени Моссовета, исполнителя главной роли в рок-опере "Иисус Христос - суперзвезда", эксперта шоу "Ну-ка все вместе", лауреата международных конкурсов Михаила Панфёрова под названием "Праздник любимых песен", сообщает Trend Life.

Яркий, современный и запоминающийся артист, обладатель уникального голоса и редкой артистической харизмы впервые выступил с сольным концертом, организованным Русским домом в Баку и StolitsA.rt, перед бакинской публикой. Яркая, насыщенная программа вечера не оставила равнодушным никого из присутствующих. От нежных лирических песен, до мировых рок хитов. "Праздник любимых песен" - это не просто концерт, а настоящее погружение в мир незабываемых хитов 70-х, 80-х и 90-х годов.

Публика бурными овациями встречала каждый номер артиста. Это был праздник души и отличного настроения, который подарил заряд бодрости и ностальгические чувства.

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