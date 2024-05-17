Представитель налоговой службы Азербайджана о фискальных шагах по декарбонизации

БАКУ /Trend/ — Правительство Азербайджана готовит "национально определенные документы третьего поколения" (HCP), соответствующие страновому вкладу в рамках обязательств Азербайджана по Парижскому соглашению ООН о климате, сообщила на конференции «Усиление амбиций, реализация действий: COP29 Устойчивый бизнес-форум» заместитель руководителя Государственной налоговой службы при минэкономики Самира Мусаева, сообщает в пятницу Trend.

"Эти документы соответствуют страновым вкладам по Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Климатические цели будут рассматриваться параллельно с целями экономической и инвестиционной политики страны, в координации друг с другом", — отметила Мусаева.

По ее словам, в работу вовлечены многие госструктуры Азербайджана, а также бизнес.

"Учитывая все современные вызовы, экономическое развитие страны, ее стратегическое географическое положение, экспортный рынок, в этом процессе участвуют соответствующие министерства и ведомства", — добавила Мусаева.

Касаясь мер по декарбонизации, она отметила, что фискальные шаги в стране могут стартовать с 2025 года, и в этом плане сейчас идут консультации с "Boston Consulting".

"Все инструменты налогового регулирования будут гармонизированы с национальными мерами по декарбонизации", - отметила Мусаева.

Также изучается вопрос определения налогов на выбросы углерода в Азербайджане.

"В Азербайджане нет системы торговли квотами на выбросы диоксида углерода. Однако нам надо помнить, что с 2026 года Европейский союз начнет внедрять систему трансграничных налогов в отношении эмиссии углерода. Это может повлиять на конкурентноспособноть азербайджанских предпринимателей на экспортных рынках", — подчеркнула она.

Использование технологий, снижающих выбросы углекислого газа, и наличие «зеленых» сертификатов будет приветствоваться в ЕС.

Отметим, что государства-члены Европейского союза договорились с 2026 года применять налог на выбросы углерода на границе к некоторым продуктам, импортируемым из третьих стран (в первую очередь, цемент, алюминий, удобрения, электроэнергия, железо и сталь).

Эти правила не затронут поставку товаров стоимостью менее 150 евро.

Далее список такой продукции расширится.