На некоторых улицах и проспектах Баку 10 мая ограничат движение транспорта

БАКУ /Trend/ - 10 мая на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено и изменено направления движение транспорта.

Как сообщили Trend в Управлении государственной дорожной полиции города Баку, 10 мая с 08:00 утра и до окончания церемонии в связи со 101-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся и соединяющихся с проспектом Парламента.

Ограничения вводятся в целях обеспечения комфортного, бесперебойного и безопасного движения посещающих Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память великого лидера Гейдара Алиева.

В связи с этим будет ограничено и изменено направление движения всех транспортных средств на пересечении улиц Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, на пересечении в районе пересечения улиц Микаила Мушфига и проспекта Метбуат, улицы Мехди Гусейна, перед зданием Телетеатра, от пересечения улиц Иззета Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, то есть позади административного здания Милли Меджлиса, в сторону проспекта Парламента – Аллеи почетного захоронения.

Водителям рекомендуется как можно меньше пользоваться личными автомобилями при движении по указанным направлениям и отдавать предпочтение общественному транспорту.

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