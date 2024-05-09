Назван состав женской сборной Азербайджана по волейболу на Золотую Евролигу

БАКУ /Trend/ - Объявлен окончательный состав женской сборной Азербайджана по волейболу на Золотую Евролигу.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на İdman.biz, костяк команды, которая примет участие в турнире под руководством главного тренера Фаига Гараева, состоит в основном из молодежи.

Стоит отметить, что команда начнет выступление 17 мая. В первом туре, который пройдет в Хорватии 17-19 мая, соперниками сборной Азербайджана станут хозяева и сборная Словакии. Во втором туре, который пройдет в Румынии с 24 по 26 мая, команда встретится с хозяевами площадки, а также со сборной Швеции. Третий тур пройдет в Азербайджане 31 мая - 2 июня, где азербайджанские волейболистки встретятся с соперницами из Эстонии и Австрии.

Итоговый состав сборной:

Нападающие: Маргарита Степаненко, Анастасия Байдюк, Никалина Башнакова, Улькар Каримова, Ильхама Азимова.

Блокирующие: Айнур Иманова, Мария Кирилюк, Анастасия Мерцалова.

Связающие: Яна Дорошенко, Разия Алиева, Марианна Абуева.

Либерос: Юлия Керимова, Джейран Иманова, Санубар Алескарова

Главный тренер: Фаиг Гараев

Помощники тренера: Фамиль Агаев, Эмин Абилов, Синиша Попек

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