Готовлюсь к Кубкам мира серии Challenge в Болгарии и Словении – азербайджанская гимнастка Назанин Теймурова

БАКУ /Trend/ - Сейчас я готовлюсь к Кубкам мира серии Challenge, которые пройдут в Болгарии и Словении.

Об этом сказала в четверг Trend член сборной Азербайджана по женской спортивной гимнастике, участница проходящего 8-го открытого чемпионата Баку по женской спортивной гимнастике Назанин Теймурова.

"Свое участие в соревнованиях с начала текущего сезона оцениваю неплохо, но, конечно, есть еще к чему стремиться. На Кубке мира в Дохе (Катар) я вышла в два финала. Через полторы недели у меня старт в Варне (Болгария), а затем в городе Копер (Словения), где пройдут Кубки мира серии Challenge. Усиленно готовлюсь к этим соревнованиям, и участие в открытом чемпионате Баку по женской спортивной гимнастике для меня как контрольная тренировка", - отметила Теймурова.

По словам спортсменки, она довольна своим выступлением на чемпионате Баку.

"На этих соревнованиях программу выполнила хорошо, очень довольна своим результатом", - добавила она.

Отметим, что в Национальной арене гимнастики в Баку 9-10 мая проходят соревнования 29-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-го открытого чемпионата Баку и открытого первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях участвуют более 50 спортсменов, выступающих в различных возрастных категориях.

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