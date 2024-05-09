В Азербайджане задержаны 43 человека, подозреваемых в совершении преступлений - МВД

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана было обеспечено раскрытие 50 преступлений, зарегистрированных на территории страны 8 мая, а также трех нераскрытых преступлений, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

Было отмечено, что в общей сложности задержаны 144 человека, находившихся в розыске (в том числе 119 человек в качестве должников).

"Выявлено 29 фактов, связанных с наркотиками, и 11 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 43 человека", - говорится в информации МВД.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!