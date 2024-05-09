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Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)

Общество Материалы 9 мая 2024 12:03 (UTC +04:00)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - 8 мая состоялась церемония подписания спонсорского договора между «Carlsberg Azerbaijan» и Ассоциацией Футбольных Федераций Азербайджана (AFFA).

В церемонии присутствовали исполнительный вице-президент AFFA Сархан Гаджиев, генеральный директор «Carlsberg Azerbaijan» Алиус Антулис, сотрудники компании, футболисты и представители СМИ.

Безалкогольное пиво «Хırdalan 0.0» стало национальным спонсором сборной Азербайджана по футболу, будет представлено на матчах национальной сборной, а также станет партнером различных социальных кампаний, способствующих развитию и процветанию азербайджанского футбола

Генеральный директор «Carlsberg Azerbaijan» Алиус Антулис, выступая на мероприятии, упомянул, что спонсорство предполагает многостороннюю поддержку азербайджанского футбола: «Мы очень рады сотрудничеству с национальной сборной по футболу, основу которого закладываем сегодня. «Хırdalan 0.0» – первое 0.0 алкогольное пиво, произведенное в Азербайджане из локально выращенного ячменя, и мы горды поддерживать развитие спорта в нашей стране с этим прекрасным продуктом. В соответствии с приоритетами AFFA мы будем стремиться к увеличению количества болельщиков на стадионах, усилению интереса молодежи к футболу, реализации социальных проектов. Убежден, что совместными усилиями нам удастся внести ощутимый вклад в развитие азербайджанского футбола в кратчайшие сроки».

Исполнительный вице-президент AFFA, Сархан Гаджиев отметил, что верит во взаимовыгодность сотрудничества: «Сегодня один из знаменательных дней для азербайджанского футбола. Компания Carlsberg Azerbaijan присоединилась к списку компаний, с которыми сотрудничает AFFA. После этого пиво «Xırdalan 0.0» компании «Carlsberg Azerbaijan» станет одним из спонсоров нашей мужской сборной. Я верю, что это сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным».

Договор о спонсорстве между «Carlsberg Azerbaijan» и AFFA подписан на четыре года, однако стороны нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Отметим, что новым спонсором сборной команды является «Xırdalan 0.0» - пастеризованное светлое безалкогольное пиво, не содержащее консервантов. Лагер «Xırdalan 0.0» с богатым ароматом и изысканным вкусом, изготовлен из высококачественного сырья и уже представлен потребителям.

Напомним,что пивоварня была сдана в эксплуатацию в 1969 году в городе Хырдалан и с 2008 года стала частью Carlsberg Group. В настоящее время производственная мощность завода составляет 8 млн декалитров в год, а продукция компании представлена более чем в 12,5 тыс. торговых точках Азербайджана. Ежегодные налоговые выплаты «Carlsberg Azerbaijan» в государственный бюджет составляют 35-38 млн манат, а объем ее суммарных инвестиций составляет более 65 млн манат.

Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)
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