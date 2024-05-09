Xırdalan 0.0 стал безалкогольным спонсором национальной сборной по футболу (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 8 мая состоялась церемония подписания спонсорского договора между «Carlsberg Azerbaijan» и Ассоциацией Футбольных Федераций Азербайджана (AFFA).

В церемонии присутствовали исполнительный вице-президент AFFA Сархан Гаджиев, генеральный директор «Carlsberg Azerbaijan» Алиус Антулис, сотрудники компании, футболисты и представители СМИ.

Безалкогольное пиво «Хırdalan 0.0» стало национальным спонсором сборной Азербайджана по футболу, будет представлено на матчах национальной сборной, а также станет партнером различных социальных кампаний, способствующих развитию и процветанию азербайджанского футбола

Генеральный директор «Carlsberg Azerbaijan» Алиус Антулис, выступая на мероприятии, упомянул, что спонсорство предполагает многостороннюю поддержку азербайджанского футбола: «Мы очень рады сотрудничеству с национальной сборной по футболу, основу которого закладываем сегодня. «Хırdalan 0.0» – первое 0.0 алкогольное пиво, произведенное в Азербайджане из локально выращенного ячменя, и мы горды поддерживать развитие спорта в нашей стране с этим прекрасным продуктом. В соответствии с приоритетами AFFA мы будем стремиться к увеличению количества болельщиков на стадионах, усилению интереса молодежи к футболу, реализации социальных проектов. Убежден, что совместными усилиями нам удастся внести ощутимый вклад в развитие азербайджанского футбола в кратчайшие сроки».

Исполнительный вице-президент AFFA, Сархан Гаджиев отметил, что верит во взаимовыгодность сотрудничества: «Сегодня один из знаменательных дней для азербайджанского футбола. Компания Carlsberg Azerbaijan присоединилась к списку компаний, с которыми сотрудничает AFFA. После этого пиво «Xırdalan 0.0» компании «Carlsberg Azerbaijan» станет одним из спонсоров нашей мужской сборной. Я верю, что это сотрудничество будет долгосрочным и взаимовыгодным».

Договор о спонсорстве между «Carlsberg Azerbaijan» и AFFA подписан на четыре года, однако стороны нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Отметим, что новым спонсором сборной команды является «Xırdalan 0.0» - пастеризованное светлое безалкогольное пиво, не содержащее консервантов. Лагер «Xırdalan 0.0» с богатым ароматом и изысканным вкусом, изготовлен из высококачественного сырья и уже представлен потребителям.

Напомним,что пивоварня была сдана в эксплуатацию в 1969 году в городе Хырдалан и с 2008 года стала частью Carlsberg Group. В настоящее время производственная мощность завода составляет 8 млн декалитров в год, а продукция компании представлена более чем в 12,5 тыс. торговых точках Азербайджана. Ежегодные налоговые выплаты «Carlsberg Azerbaijan» в государственный бюджет составляют 35-38 млн манат, а объем ее суммарных инвестиций составляет более 65 млн манат.