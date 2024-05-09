Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)

Культура Материалы 9 мая 2024 13:29 (UTC +04:00)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном педагогическом университете (ADPU) состоялась презентация романа выпускницы факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета и магистратуры Лондонского университета королевы Марии Шах Селими Тюркай "Ev dustağıyam" ("Я - домашний узник"), сообщает Trend Life.

Главным героем романа является учитель языка и литературы Шахсувар (прообразом стал дед писательницы), который вследствие физического недуга вынужденно становится домашним узником. Через главного героя Шахсувара и его окружение раскрываются морально-нравственные духовные ценности, отслеживаются исторические события, человеческие судьбы, превратности жизни, стремления и мечты. Вынужденный оказаться в четырех стенах Шахсувар становится примером разрушенных границ пространства человеческой мысли, примером душевности, мудрости и назидания многим людям, для которых раскрывается настоящее понятие истинного счастья.

Шах Селими Тюркай говорит, что бесконечное внутреннее заточение является ничем иным, как страхом жить в соответствии с нашей истинной свободой убеждений, когда каждый из нас становится пленником своего будущего и не может глубоко ощутить ценность духовной свободы. Открытие и овладение нашим истинным человеческим долгом поможет каждому стать главным героем написанного для него рассказа.

Выступившие на мероприятии проректор по международным связям ADPU Махира Гусейнова, ученые, литературоведы и лингвисты, среди которых были Сейфулла Аббасов и Разим Мамедов высоко оценили произведение, которое раскрывает богатый духовный мир, благородство учителя, отражая пульс времени, призывая людей к высоким морально-нравственным ценностям.

Состоялись дискуссии по сохранению и развитию национального языка и литературы в контексте представленного произведения, а также автограф-сессия писательницы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости