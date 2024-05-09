Духовный мир азербайджанского учителя, вынужденно ставшего домашним узником (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном педагогическом университете (ADPU) состоялась презентация романа выпускницы факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета и магистратуры Лондонского университета королевы Марии Шах Селими Тюркай "Ev dustağıyam" ("Я - домашний узник"), сообщает Trend Life.

Главным героем романа является учитель языка и литературы Шахсувар (прообразом стал дед писательницы), который вследствие физического недуга вынужденно становится домашним узником. Через главного героя Шахсувара и его окружение раскрываются морально-нравственные духовные ценности, отслеживаются исторические события, человеческие судьбы, превратности жизни, стремления и мечты. Вынужденный оказаться в четырех стенах Шахсувар становится примером разрушенных границ пространства человеческой мысли, примером душевности, мудрости и назидания многим людям, для которых раскрывается настоящее понятие истинного счастья.

Шах Селими Тюркай говорит, что бесконечное внутреннее заточение является ничем иным, как страхом жить в соответствии с нашей истинной свободой убеждений, когда каждый из нас становится пленником своего будущего и не может глубоко ощутить ценность духовной свободы. Открытие и овладение нашим истинным человеческим долгом поможет каждому стать главным героем написанного для него рассказа.

Выступившие на мероприятии проректор по международным связям ADPU Махира Гусейнова, ученые, литературоведы и лингвисты, среди которых были Сейфулла Аббасов и Разим Мамедов высоко оценили произведение, которое раскрывает богатый духовный мир, благородство учителя, отражая пульс времени, призывая людей к высоким морально-нравственным ценностям.

Состоялись дискуссии по сохранению и развитию национального языка и литературы в контексте представленного произведения, а также автограф-сессия писательницы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!