В связи с инцидентом на матче "Кяпяз" - "Габала" задержаны 3 человека

БАКУ /Trend/ - В связи с инцидентом на матче "Кяпяз" - "Габала" отчетного тура Азербайджанской Лиги U-16 по футболу задержаны три человека.

Об этом Trend сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Эшгин Гасымов.

По его словам, в связи с инцидентом, произошедшим 8 мая на матче "Кяпяз" - "Габала", в Главном управлении полиции города Гянджи проводятся соответствующие разбирательства.

"Подозреваемые в совершении нелицеприятных действий жители города Б.Ахмедов, С.Гасымов и Р.Ахмедов задержаны. Расследование продолжается. В зависимости от его результатов будет дана правовая оценка действиям виновников инцидента", - сказал Гасымов.

Отметим, что на матче "Кяпяз" - "Габала" в ходе отчетного тура Азербайджанской Лиги U-16 по футболу произошел неприятный инцидент. После финального свистка матча в Гяндже футболисты гостевой команды были избиты болельщиками.

Причиной инцидента стало оскорбление футболистов "Габалы" во время матча. После завершения игры между футболистами обеих команд возникла напряженность. В это время три болельщика, вышедшие на поле, напали на футболистов и тренеров. Во время инцидента футболисты "Габалы" Ш.Р. и А.Г. получили серьезные травмы.

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