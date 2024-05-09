Наблюдается активность в локальных оползневых зонах на юге Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После неустойчивой и дождливой погоды в Азербайджане в последние дни наблюдается активность в локальных оползневых зонах на юге страны.

Об этом сказал Trend в четверг глава Национальной службы геологической разведки Али Алиев.

"После дождей в южном регионе активность наблюдается на 12 локальных оползневых участках в Лянкяранском, Астаринском и Лерикском районах. Интенсивные осадки в весенние месяцы влияют на активизацию процессов на склонных к оползням участках. Несмотря на то, что для этих участков оползни характерны, масштабных процессов на сегодня не наблюдается", - сказал глава Национальной службы.

Говоря о Бадамдарском и Баиловском оползневых участках в Баку, он отметил, что ситуация там стабильная.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям и другие структуры осуществляют определенные укрепительные работы на этих участках. Однако некоторая активность наблюдается на оползневых участках в массивах Нубар, Масазыр и Зых-1. В целом, если исключить некоторые зоны, ситуация в оползневых зонах Азербайджана относительно стабильна. В нашей стране существует 99 локальных оползневых участков. За последние несколько лет появились 46 новых оползневых зон. Службой осуществляется мониторинг этих зон, определяются координаты, они добавляются на карту и включаются в мониторинговую сеть", - сказал Али Алиев.

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