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Проект "Наша музыкальная идентичность" в Гяндже будет посвящен Ашугу Шамширу

Культура Материалы 9 мая 2024 16:22 (UTC +04:00)
Проект "Наша музыкальная идентичность" в Гяндже будет посвящен Ашугу Шамширу

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры и Союза ашугов Азербайджана представит очередное мероприятие проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Проект, который будет реализован 20-22 мая, посвящен творчеству видного представителя азербайджанского ашугского искусства XX века, заслуженного деятеля искусств, искусного исполнителя народных мелодий и эпосов Ашуга Шамшира.

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