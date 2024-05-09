Проект "Наша музыкальная идентичность" в Гяндже будет посвящен Ашугу Шамширу

БАКУ /Trend Life/ - Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры и Союза ашугов Азербайджана представит очередное мероприятие проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Проект, который будет реализован 20-22 мая, посвящен творчеству видного представителя азербайджанского ашугского искусства XX века, заслуженного деятеля искусств, искусного исполнителя народных мелодий и эпосов Ашуга Шамшира.

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