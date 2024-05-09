Сундуки, медальоны и украшения - представлен проект семьи Сардарлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинским институтом Юнуса Эмре проведена презентация проекта "Turan yolu-Zəngəzurum" , созданного мастерами декоративно-прикладного искусства Лалой, Тогрулом и Искендером Сардарлы, сообщает Trend Life.

В экспозиции с одноименным произведением было также представлено около 50 произведений семьи Сардарлы, нацеленных на изучение и пропаганду культурного наследия, сформировавшегося в Западном Азербайджане. Забытые образцы прикладного искусства представлены с учетом древних традиций и использованием современных технологий с целью продвижения национальной и этнической идентичности в международной сфере.

Выступившие руководитель Бакинского института Юнуса Эмре Сельчук Каракылыч, заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению, искусствовед Зиядхан Алиев и депутат Великого национального собрания Турции Доган Бек отметили уникальность творчества семьи Сардарлы, направленного на пропаганду и развитие декоративно-прикладного искусства, народного творчества и национального наследия. Ремесло семьи, синтезирующее прикладное искусство с ювелирным, привлекает внимание своим национальным колоритом и самобытностью.

Представители семьи Сардарлы, являющиеся членами Союза художников Азербайджана, в настоящее время создают новые произведения. Их работы хранятся в музеях Венгрии, Северного Кипра, Канады, в коллекциях разных стран.

Глава семьи Сардарлы, руководитель отдела международных связей ОО "Содействие сохранению и пропаганде образцов прикладного искусства" Искендер Сардарлы отметил, что основная цель проекта - способствовать возрождению забытых образцов народного искусства, пропаганде истории и культуры Западного Азербайджана.

Затем гости ознакомились с интересными произведениями семьи Сардарлы. Образцы декоративно-прикладного искусства, сундуки, медальоны, украшения и другие произведения, выполненные в уникальном стиле, воспевающем исторические памятники архитектуры, жемчужины культурного наследия Западного Азербайджана, поразили своим национальным колоритом и оригинальностью.

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