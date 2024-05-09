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В Гяндже прошла встреча с народным артистом Сиявушем Керими (ФОТО)

Социум Материалы 9 мая 2024 14:18 (UTC +04:00)
В Гяндже прошла встреча с народным артистом Сиявушем Керими (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова "Лицом к лицу" (Üzbəüz), организованного при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального Управления культуры, состоялась встреча с ректором Азербайджанской национальной консерватории, кавалером государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народным артистом Сиявушом Керими, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Сиявуш Керими обсудил с директорами и преподавателями музыкальных школ, подведомственных Гянджа-Дашкесанскому региональному Управлению культуры, идеи по развитию музыкального образования.

Целью проекта "Лицом к лицу" является организация встреч с известными личностями, работающими в различных сферах культуры, во время которых они делятся своим опытом и успехами.

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В Гяндже прошла встреча с народным артистом Сиявушем Керими (ФОТО)
В Гяндже прошла встреча с народным артистом Сиявушем Керими (ФОТО)
В Гяндже прошла встреча с народным артистом Сиявушем Керими (ФОТО)
В Гяндже прошла встреча с народным артистом Сиявушем Керими (ФОТО)
В Гяндже прошла встреча с народным артистом Сиявушем Керими (ФОТО)
В Гяндже прошла встреча с народным артистом Сиявушем Керими (ФОТО)
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