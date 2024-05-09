Назначен замначальника Огузского районного отдела полиции

БАКУ /Trend/ - Назначен заместитель начальника Огузского районного отдела полиции.

Как сообщает Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, главный следователь следственного отдела Насиминского районного управления полиции Субхан Зейналов освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем по оперативной работе начальника Огузского районного отдела полиции.

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