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Назначен замначальника Огузского районного отдела полиции

Общество Материалы 9 мая 2024 14:56 (UTC +04:00)

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Тахмаз Асадов
Тахмаз Асадов
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БАКУ /Trend/ - Назначен заместитель начальника Огузского районного отдела полиции.

Как сообщает Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, главный следователь следственного отдела Насиминского районного управления полиции Субхан Зейналов освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем по оперативной работе начальника Огузского районного отдела полиции.

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