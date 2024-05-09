Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы является шагом вперед - комментарий

БАКУ /Trend/ - Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы является шагом вперед.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, комментируя предстоящую встречу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Алматы, заявил советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

По его словам, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов давно знают друг друга и уже проводили совместные встречи.

"В прошлом году в США было проведено несколько встреч, даже многодневных, после которых, прямые или косвенные встречи стали проводиться регулярно. В настоящее время мы действительно замечаем положительные изменения в отношениях между Азербайджаном и Арменией.

Надеемся, что решение, принятое Арменией в отношении четырех сел, а также изменения, которые она внесет в ближайшее время в свои правовые нормативные акты, могут привести к подписанию мирного договора. Будем надеяться на то, что это только начало и дело не закончится одним лишь возвратом сел.

Возврат сел не означает, что проблема полностью решена. Делимитация и демаркация будут продолжаться, и в то же время именно конституционные изменения и нормативные правовые акты являются главным вопросом между Азербайджаном и Арменией, главным желанием Баку. Потому что, если Армения сегодня в своих правовых нормативных актах предъявляет претензии на территорию соседней страны, это может привести к тому, что в будущем, после смены власти, Армения вновь будет настроена против Азербайджана", - отметил он.

Заур Мамедов упомянул, что другой вопрос, который также будет обсуждаться в Алматы, связан с текстом мирного договора.

"Мы можем назвать это мирным договором, или парафированным документом перед мирным договором, на котором, вероятно, будет выгравировано заявление о том, что этот договор, который будет подписан между Азербайджаном и Арменией, аннулирует решения, принятые в стране до этого момента и считается высшим документом между сторонами.

Это было бы огромным прогрессом для предотвращения разногласий и возможных конфликтов в будущем. Также, предметом обсуждения станут и вопросы коммуникации. Когда мы говорим о коммуникациях, мы, конечно, имеем в виду, окончательное открытие дорожной линии, связанной с Зангезуром.

И последнее, но не менее важное обстоятельство: встреча состоится в Алматы, где стороны подписывали соглашение в 1991 году.

На этот раз уже министры иностранных дел обсудят текст мирного договора. Это, безусловно, шаг вперед. И самое главное - проведение встречи в нейтральной стране исключает геополитические конфликты интересов и может сделать общение более эффективным", - добавил он.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльшан Мусаев, комментируя Trend предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении, отметил, что недавние процессы и, в частности, возвращение 4 сел и начало реализации делимитации фактически доказали, что при отсутствии постороннего вмешательства все идет в правильном направлении, два государства быстрее находят общий язык.

По его словам, на встречу в Алматы возлагаются большие надежды, есть вера в то, что министры иностранных дел двух стран достигнут серьезных результатов.

"Более того, силам, которые делают "все возможное", чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе, также должен быть дан четкий месседж о том, что в их посредничестве нет необходимости, так как и Азербайджан и Армения в состоянии сами решить все спорные вопросы между собой.

Как известно, основной темой для обсуждения в Алматы является текст мирного договора, и мы надеемся, что на пресс-конференции, которую Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут после нее, мы получим хорошие и обнадеживающие новости о согласовании этого текста.

Почему бы и нет? На мой взгляд для этого нет никаких препятствий. Все идет своим чередом. Достаточно, чтобы Армения отныне не поддавалась внешним влияниям, до конца действовала адекватно, как в вопросе с 4 селами, была так же решительна, как и мы, понимала важность мира. Вот и все. После этого никто не сможет препятствовать этому процессу и помешать заключению мирного договора", - добавил он.

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