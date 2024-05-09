AREA и китайские компании обсудили вопрос технологий хранения энергии

БАКУ/Trend/ — Агентство по возобновляемым источникам энергии (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана рассматривает возможности сотрудничества с китайскими компаниями по вопросу использования аккумуляторных и гидроаккумулирующих технологий.

Об этом было заявлено на встрече директора AREA Джавида Абдуллаева с представителями китайской инжиниринговой корпорации "Powerchina Huadong" и "China Southern Power Grid", сообщает в четверг Trend.

Стороны обсудили проекты Азербайджана по возобновляемой энергетике и перспективы участия китайских компаний в этих проектах.

Отметим, что Азербайджан планирует в ближайшие несколько лет довести долю ВИЭ в энергобалансе страны до 30-33 процентов за счет нескольких проектов по использованию энергии солнца, ветра и воды.

Параллельно Азербайджан изучает возможности хранения энергии на аккумулирующих устройствах и изучает иностранный опыт по данному вопросу.

В настоящее время на ВИЭ приходится восемь процентов производимой в стране электроэнергии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!