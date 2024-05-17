Обсуждены результаты мониторинга в связи с реализацией госпрограммы "Большое возвращение" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15-17 мая 2024 года под руководством главы Аппарата Кабинета министров Азербайджана Руфата Мамедова прошло совещание, посвященное результатам мониторингов, проведенных в 2023 году и за 4 месяца 2024 года в связи с реализацией "I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в совещании приняли участие заместители руководителей соответствующих государственных структур и другие ответственные лица .

На совещании были представлены мониторинговые отчеты за 2023 год и 4 месяца текущего года, заслушаны предложения и проведены обсуждения по выполнению задач Государственной программы на следующем этапе.

В ходе обсуждений были отмечены основные трудности, которые наблюдались, и направления, на которые следует обратить внимание в последующий период, сообщено, что реализуемые в ходе реализации государственной программы целенаправленные масштабные проекты, проводимые строительные работы обеспечат быстрое возрождение Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов и устойчивое расселение населения.

На совещании, в связи с реализацией "Плана мероприятий по повышению возможностей занятости населения на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики в 2024-2026 годах", утвержденного постановлением Кабинета министров от 13 декабря 2023 года № 942s, были также обсуждены ход выполнения работ по оценке возможностей трудоустройства с учетом последовательности возвращения населения и проведения работ касательно вакансий, организации профессионального обучения и подготовки, привлечения к программе самозанятости и по поддержке других подобных программ.

Для оперативного и устойчивого решения задач по контролю за реализацией государственной программы соответствующим государственным структурам были даны рекомендации и поручения.

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