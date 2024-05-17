Раскрывая завесу тайн - глаза Тунзали Агаевой 23 года спустя (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - О чём говорят глаза человека? Если мимику и движения тела можно контролировать, чтобы скрыть свои истинные чувства, то выражение глаз всегда расскажет и выдаст именно то, что чувствует или думает человек в данный момент. Не зря существует суждение, что глаза – зеркало души, раскрывающее завесу тайн и рассказывающее о нас многое…В них не скрыть ничего, особенно от проницательного взгляда.

Народная артистка Азербайджана, певица и композитор Тунзаля Агаева представила клип на свой хит Gözlərim, сообщает Trend Life.

Музыку к песне на слова Абульфата Ислама певица написала еще 23 года назад и ныне представила в новой аранжировке, которую сделал композитор и аранжировщик Джамал Гурбанов. Он также снялся в клипе вместе с молодым исполнителем Исмаилом Алиевым и другими талантливыми музыкантами. Таким образом, Тунзаля Агаева своей работой также поддержала молодые таланты. Арт-директор клипа - Ройял Сафаров, автор идеи – Джамал Гурбанов, продюсер – Ялчин Джаббаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!