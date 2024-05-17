Франции следует оглянуться на свое темное прошлое, а не выдвигать необоснованные обвинения против других - комментарий

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью телеканалу "France-2" 16 мая 2024 года озвучил очередные необоснованные обвинения против Азербайджана. Франция, как всегда, "забывая" о своей колониальной политике, пытается распространять клевету на других.

Как сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиндж Гусейнова, Франции следует оглянуться на свое темное прошлое, а не выдвигать необоснованные обвинения против других.

"Несомненно, мировая общественность не забыла колониальную политику Франции, совершенные геноциды, этнические чистки. Акт геноцида, совершенный Францией в Алжире, является наглядным примером", - сказала депутат.

Она отметила, что обвинять Азербайджан в связи с тем, что Новая Каледония борется за свою независимость, противоречит логике и является очередным проявлением предвзятой политики. "Новая Каледония борется за свободу более 50 лет. Эта борьба направлена против колониальной политики Франции. Обвинять в связи с этим Азербайджан является показателем беспомощности Франции. Франция, на словах называющая себя демократической страной, уже много лет грубо нарушает права других народов и сегодня пытается прикрыть все это клеветой на других. Мы всегда были свидетелями предвзятой и лицемерной политики Франции в отношении Азербайджана. Франция проводила такую политику в отношении Азербайджана как в период 30-летней армянской оккупации земель страны, так и во время 44-дневной войны или в последующий период. После исторической победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне политика Франции в отношении нашей страны стала еще более агрессивной. Именно от этой агрессии и исходят эти необоснованные обвинения министра внутренних дел Франции", - сказала депутат.

Депутат Милли Меджлиса Мушфиг Джафаров сказал Trend, что Франция сохраняет контроль над своими бывшими колониальными территориями и продолжает в связи с этим соответствующую политику.

"Это привело к тому, что напряженность в Новой Каледонии достигла пика. Неоднократно происходили столкновения между полицией и протестующими. Во время этих столкновений сотрудники правоохранительных органов применяют насилие в отношении протестующих, и есть раненые. Протесты в Новой Каледонии, которые продолжались в течение некоторого времени, в последние дни переросли в ожесточенные столкновения. Мир молчит о такой политике Парижа, который применяет двойные стандарты к канакскому народу и проводит политику ассимиляции", - сказал депутат.

Он добавил, что неслучайно глава азербайджанского государства в своем выступлении отметил, что "Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Мы также призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления и акты геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах".

"Франция уже много лет вмешивается в референдумы, проводимые в Новой Каледонии, фальсифицируя голосование. Так же, как когда-то Франция вмешалась в освободительное движение алжирского народа и устроила там геноцид, сейчас она старается вести себя точно также в отношении канакского народа в Новой Каледонии. Париж, чье прошлое изобилует преступлениями, похоже, намерен совершить очередной геноцид. Считаю, что международные организации должны выступить против угнетения народа Новой Каледонии, против политики ассимиляции, официально выразить свой протест", - сказал Джафаров.

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