В Азербайджане в рамках механизма аренды с обязательством выкупа представлено 328 новых квартир

БАКУ /Trend/ - Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа представил 328 полностью отремонтированных квартир на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай.

Об этом в пятницу Trend сообщили в фонде.

Было отмечено, что ежемесячные платежи за квартиры начинаются с 376 манатов.

"Квартиры будут доступны для выбора через "Систему электронной ипотеки и кредитной гарантии" (EİKZS) с 23 мая 2024 года", - говорится в информации фонда.

Отметим, что на данный момент в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа заключены договоры аренды с около 4434 гражданами.

Подробную информацию о требованиях к арендаторам, приеме заявлений, их рассмотрении, выборе и оформлении жилых помещений можно получить на сайте фонда (www.mcgf.gov.az), а также обратившись в колл-центр "1549". Информацию об использовании электронной системы можно получить из инструкции, размещенной в системе EIKZS.

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