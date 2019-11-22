Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и строительство центра Службы ASAN в Сумгайыте (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству центра Службы ASAN в Сумгайыте.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства нового центра Службы ASAN в городе Сумгайыт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики первоначально 1,0 (один) миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Министерству экономики поручено предусмотреть в распределении расходов государственных капиталовложений в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год необходимые финансовые средства для завершения строительства центра "ASAN xidmət", указанного в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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